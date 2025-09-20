Alwihda Info
AFRIQUE

Nigeria : L'ISWAP revendique une double attaque et publie une vidéo de propagande


Alwihda Info | Par - 22 Septembre 2025


L'ISWAP (Province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest) a mené une attaque d'envergure sur la principale base militaire du Nigeria à Banki dans la nuit du 18 au 19 septembre 2025. L'assaut a fait plusieurs victimes parmi les soldats, forçant les survivants à fuir vers la ville d'Amchidé, située au Cameroun voisin. Selon les informations disponibles, les insurgés occuperaient toujours la ville.


Simultanément à cette offensive, un deuxième assaut a été lancé par l'ISWAP contre un camp militaire nigérian, entre Banki et Bama. Le décompte des victimes est toujours en cours. Dans les deux attaques, des dizaines de véhicules militaires semblent avoir été détruits.




  Le 21 septembre 2025, l'ISWAP a publié une vidéo confirmant l'attaque de Banki. Les images montrent les terroristes en train de piller et de brûler des véhicules militaires. Un important butin de guerre est brièvement exposé à la fin de la vidéo avant d'être coupé, laissant penser que les images sont conservées pour une diffusion plus large.

 
De grandes quantités d'armes et de véhicules auraient été saisies par les insurgés, qui continuent de se renforcer dans la région.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


