Nigeria : L'ISWAP revendique une double attaque et publie une vidéo de propagande





Le 21 septembre 2025, l'ISWAP a publié une vidéo confirmant l'attaque de Banki. Les images montrent les terroristes en train de piller et de brûler des véhicules militaires. Un important butin de guerre est brièvement exposé à la fin de la vidéo avant d'être coupé, laissant penser que les images sont conservées pour une diffusion plus large.





De grandes quantités d'armes et de véhicules auraient été saisies par les insurgés, qui continuent de se renforcer dans la région.

