Nigéria : TotalEnergies annonce le démarrage de la production du champ d'Akpo West

Situé à 135 kilomètres au large de la côte, Akpo West est raccordé à l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (Floating Production Storage and Offloading ou FPSO) d'Akpo, qui a démarré en 2009 et dont la production s’est élevée à 124 000 barils équivalent pétrole par jour en 2023.



D’ici mi-2024, Akpo West ajoutera 14 000 barils de condensats par jour de production, puis jusqu'à 4 millions de mètres cubes de gaz par jour d'ici 2028.



Le développement d’Akpo West tire parti des installations existantes d’Akpo pour maintenir des coûts bas et minimiser les émissions de gaz à effet de serre. L’intensité carbone du projet est estimée à moins de 5 kg de CO2e/bep, et contribuera à réduire l’intensité carbone moyenne du portefeuille de TotalEnergies.



« Après Ikike en 2022, TotalEnergies a le plaisir d'annoncer le démarrage de la production d'un autre projet satellite au Nigéria, Akpo West, qui contribuera au maintien de la production des installations existantes d'Akpo grâce au développement de ressources supplémentaires situées à proximité. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de la Compagnie qui vise le développement de projets à bas coûts et faibles émissions », a déclaré Mike Sangster, directeur Afrique de la branche Exploration-Production de TotalEnergies.



« Ce projet s'appuie sur la solide implantation de TotalEnergies au Nigéria et permettra de créer rapidement de la valeur pour le pays, TotalEnergies et ses partenaires. » TotalEnergies est l'opérateur du bloc PML2, avec une participation de 24 %, en partenariat avec CNOOC (45 %), Sapetro (15 %), Prime 130 (16 %) et la Nigerian National Petroleum Company Ltd en tant que concessionnaire du contrat de partage de production (production sharing contract ou PSC).