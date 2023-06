Nigeria : TotalEnergies fait une découverte de pétrole et de gaz offshore

TotalEnergies annonce une découverte d’hydrocarbures sur le puits Ntokon du permis OML 102, au large du Nigeria. Situé en offshore conventionnel, à 60 kilomètres de la côte sud-est du Nigeria, le puits de découverte Ntokon-1AX a rencontré 38 mètres d’huile légère et 15 mètres de gaz, tandis que son « side-track » Ntokon-1G1 a rencontré 73 mètres d’huile légère, dans des réservoirs bien développés et d’excellente qualité. Ntokon-1G1 a fait l’objet de tests concluants jusqu’à environ 5 000 barils par jour de pétrole à 40° API.



Situé à 20 kilomètres des installations du champ d’Ofon sur l’OML 102, il est prévu que Ntokon soit développé par un raccordement à ces installations existantes.



« La découverte de Ntokon ouvre des perspectives prometteuses pour un nouveau développement par raccordement », a déclaré Nicolas Terraz, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies. « Après le démarrage de laproduction d’Ikike sur l’OML 99, en 2022, cette nouvelle découverte vient confirmer la capacité de l’exploration de proximité à générer de la valeur, conformément à notre stratégie bas coûts, faibles émissions. »



OML 102 est opéré par TotalEnergies EP Nigeria, qui détient une participation de 40 % aux côtés de son partenaire NNPC Ltd (60 %).