Nigéria : coups de feu à la résidence de Buhari, la Présidence confirme et s'explique

La Présidence nigériane a confirmé dimanche l'incident qui a eu lieu "à l'extérieur" de la résidence principale du chef de l'État jeudi dernier, ainsi que l'arrestation de certaines membres de la sécurité. Le Daily Mail a rapporté cette semaine qu'une fusillade a éclaté dans la State House.



Les coups de feu seraient survenus suite à un désaccord entre l’épouse du président, Aisha Buhari, et un aide de camp. La Première Dame aurait ordonné à l'aide de camp, Sabiu Yusuf, de retour d'un voyage, de s’isoler durant 14 jours pour ne pas risquer d’infecter la famille présidentielle, en raison de la pandémie de Covid-19.



L’incident a conduit à l’arrestation de policiers rattachés à la sécurité de l’épouse du président, dont l'aide de camp et le commandant de l’escorte. La femme du président a demandé, sur son compte Twitter, à l'Inspecteur général de police de libérer les deux policiers, rapporte la presse nigériane.



Le président Muhammadu Buhari a ordonné une enquête suite à l'incident.



Selon l'assistant spécial principal du président en charge de la communication, Garba Shehu, l'événement "s'est produit à l'extérieur de la résidence principale du président" et ce dernier "ne courait aucun danger, que ce soit en raison d'infections mortelles ou de l'incident signalé par le personnel de sécurité actuellement sous enquête."



Garba Shehu a jugé inutile les polémiques et attaques contre le chef de l'État. Il a qualifié cet incident de mineur.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident.