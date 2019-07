Nigeria : des disparus après une attaque contre des humanitaires

ABUJA - Un membre du personnel d'Action Contre la Faim, deux chauffeurs et trois autres agents de la santé sont portés disparus après l'attaque d'un convoi dans le nord-est du Nigeria dans laquelle un conducteur a été tué, a déclaré l'organisation humanitaire dans un communiqué vendredi.



"Nous sommes profondément attristés par cet incident tragique alors que ces collègues sont déterminés à fournir une assistance vitale aux personnes et à leurs familles", a déclaré Action contre la faim après l'attaque de jeudi.



Les insurgés islamistes ont mené l'attaque et kidnappé les membres survivants du convoi, ont déclaré des sources à Reuters, ce vendredi.