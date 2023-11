AFRIQUE Nigeria : inauguration du 7ème bureau de la Chambre internationale de Dubaï

La Chambre internationale de Dubaï, l'une des trois chambres opérant sous l'égide la Chambre de commerce de Dubaï, a inauguré son septième bureau de représentation sur le continent africain au Nigeria.



Situé à Lagos, le bureau constitue le 28ème bureau international de la Chambre dans le monde, et renforcera encore les liens économiques et commerciaux entre Dubaï et l’Afrique.



Le bureau a été inauguré lors de la mission commerciale, « Nouveaux Horizons » de la Chambre en Afrique de l'Ouest, au cours de laquelle une délégation de 15 entreprises basées à Dubaï a participé à des forums d'affaires spécialement organisés au Nigeria et en Côte d'Ivoire pour en apprendre davantage sur le paysage commercial local et explorer les opportunités de partenariat.



Les deux événements ont attiré plus de 450 participants, et environ 365 réunions d'affaires bilatérales ont été organisées entre les entreprises de Dubaï et leurs homologues d'Afrique de l'Ouest.



Mohammad Ali Rashed Lootah, président et PDG de la Chambre internationale de Dubaï, a déclaré : « Le marché nigérian est l'un des plus grands d'Afrique et permet aux commerçants basés à Dubaï d'accéder à un large éventail de marchés en Afrique centrale et occidentale. Notre bureau de Lagos établira de nouveaux canaux de communication et de coopération économique, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour stimuler le commerce et les investissements bilatéraux. »



Le nouveau bureau cherchera à renforcer les relations avec les principales parties prenantes des secteurs public et privé et à fournir une gamme complète de services de soutien à la communauté des affaires locale, notamment en aidant les entreprises nigérianes à pénétrer le marché de Dubaï et à se développer à travers l'émirat.



L'équipe soutiendra et guidera également les entreprises basées à Dubaï qui envisagent de pénétrer le marché nigérian à chaque étape de leur croissance internationale. La mission commerciale faisait suite à une récente tournée de présentation similaire en Afrique de l'Est, au cours de laquelle 19 entreprises se sont rendues au Kenya et au Rwanda.



Plus de 400 réunions d'affaires bilatérales ont été organisées lors de la tournée de présentation en Afrique de l'Est, et les événements du forum organisé dans chaque pays ont attiré au total plus de 300 participants.



Les missions commerciales en Afrique s'inscrivent dans le cadre de New Horizons, une initiative qui permet aux entreprises d'explorer des opportunités d'investissement et des partenariats économiques conjoints sur des marchés ciblés. New Horizons constitue un élément clé de la stratégie de la chambre visant à réaliser les ambitions du plan de commerce extérieur de Dubaï, qui vise à augmenter la valeur du commerce extérieur non pétrolier à 2 000 milliards d’AED d’ici 2026.





