Nigeria : l'investiture de Tinubu comme président aura lieu le 29 mai

L'investiture du président nigérian Bola Tinubu, qui a remporté l’élection présidentielle en février dernier, aura lieu comme prévu le 29 mai, malgré les tentatives de l'opposition de contester les résultats, a déclaré le ministre de l'Information et de la Culture, Lai Mohammed.



« L'investiture aura lieu le 29 mai, bien que des procédures judiciaires soient en cours », a déclaré ce jeudi, Lai Mohammed, cité par Channels TV. M. Mohammed a rejeté les demandes de l'opposition visant à former un gouvernement intérimaire au Nigeria pendant la durée des procédures judiciaires relatives aux résultats de l'élection présidentielle.



« Il n'y a pas de base pour un gouvernement intérimaire », a souligné le ministre. L'élection présidentielle au Nigeria s'est tenue le 25 février, avec 18 candidats en lice. Le président sortant, Muhammadu Buhari n'en faisait pas partie.



La commission électorale a annoncé le 1er mars que Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes, avait remporté l'élection avec 8,7 millions de voix (37%). Il a devancé Atiku Abubakar, le candidat du Parti démocratique populaire, avec 6,9 millions de voix (29%), et Peter Obi, du Parti travailliste, ayant obtenu 6,1 millions de voix (25%). 28% du nombre total d'électeurs inscrits (environ 90 millions de personnes) ont participé au vote.



Le 21 mars, quatre candidats de l'opposition ont intenté une action en justice pour demander une révision des résultats de l'élection. Ils affirment que le scrutin a été entaché de fraudes et de manipulations. La procédure judiciaire pourrait durer jusqu'à huit mois, selon la chaîne.