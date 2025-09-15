









EDITORIAL Nigeria : la BAD et le CICR s’associent pour soutenir des services d’approvisionnement en eau inclusifs et résilients à Maiduguri

Alwihda Info | Par Afdb - 15 Septembre 2025



Le gouvernement de l’État de Borno, en collaboration avec la Banque africaine de développement et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a organisé une table ronde de partenariat pour accélérer l’accès à des services d’eau sûrs, durables et inclusifs à Maiduguri.





L’événement, qui s’est tenu le mercredi 10 septembre, a coïncidé avec le premier anniversaire des inondations dévastatrices de Borno, aggravées par l’effondrement du barrage d’Alau, qui ont gravement touché les collectivités locales de Maiduguri et de Jere.





L’État de Borno, situé dans la région du lac Tchad au Nigeria, a été confronté à plus d’une décennie de conflits, de déplacements et de croissance urbaine rapide. Entre 2006 et 2021, la population de Maiduguri a plus que doublé et devrait dépasser les 2,5 millions d’habitants d’ici 2030, ce qui exerce une pression considérable sur les infrastructures d’approvisionnement en eau. Les systèmes publics d’approvisionnement en eau ne répondent actuellement qu’à une partie de la demande, ce qui oblige de nombreux ménages à s’approvisionner auprès de sources dangereuses et coûteuses, les femmes et les enfants étant les plus touchés.





La table ronde a réuni de hauts représentants du gouvernement de l’État de Borno, du ministère fédéral des Ressources en eau et de l’Assainissement, de la Banque africaine de développement, du CICR, de la Banque mondiale, de l’Agence française de développement, des partenaires au développement, des agences de l’ONU, des diplomates et des experts techniques.





Mallam Bukar Tijani, secrétaire du gouvernement de l’État de Borno, a mis l’accent sur l’engagement de l’État : « Veiller à ce que chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence ou son statut socio-économique, ait accès à une eau salubre et abordable est une priorité absolue pour l’État de Borno. Nous sommes déterminés à travailler avec le ministère fédéral des Ressources en eau et de l’Assainissement, la Banque africaine de développement, le CICR et d’autres partenaires pour combler le fossé entre les besoins et l’offre par le biais de la technologie, de l’expertise et d’un financement durable. »





Abdul Kamara, directeur général pour le Nigeria de la Banque, a déclaré dans son allocution : « L’eau, la résilience et la paix sont profondément liées. Investir dans l’eau est au cœur de la stratégie de la Banque africaine de développement pour lutter contre la fragilité et renforcer la résilience en Afrique. Grâce à des initiatives telles que le Programme de fourniture de services de base inclusifs et à des partenariats solides avec le gouvernement nigérian et des institutions comme le CICR, nous aidons le nord du Nigeria à passer de crises récurrentes à un avenir de stabilité, de résilience et de développement durable. »





Doris El Doueihy, cheffe de la délégation du CICR au Nigeria, a ajouté : « Le lien entre l’humanitaire et le développement n’est pas seulement un concept, c’est une ligne de vie. Nous devons répondre aux besoins urgents tout en investissant dans la résilience à long terme afin de prévenir les crises futures et les retards de développement. »





Babarinde Segun Mukaila, directeur de l’approvisionnement en eau et des services de soutien, représentant Joseph Terlumun, ministre de l’Eau et de l’Assainissement, a souligné le rôle du gouvernement fédéral : « Le gouvernement fédéral a élaboré un Plan national de développement pour revitaliser l’approvisionnement en eau, l’assainissement et les services d’hygiène dans tout le pays.





Comme il s’agit de l’un des secteurs les plus vulnérables aux impacts climatiques, nous devons exploiter l’innovation et la technologie pour gérer nos ressources en eau de manière durable et en garantir l’accès à tous les Nigérians. »





Au cours de la dernière décennie, la Banque africaine de développement a investi plus de 805 millions de dollars dans des projets d’eau et d’assainissement à travers le Nigeria, améliorant l’accès à l’eau pour au moins 8 millions de personnes. Dans l’État de Borno, les programmes de la Banque ont profité à 1,6 million de personnes, dont 417 interventions à Maiduguri, améliorant l’accès à l’eau, les soins de santé, l’éducation et les moyens de subsistance.





La table ronde s’est conclue par un vibrant appel à l’action, le gouvernement de l’État de Borno s’engageant à mettre en place un comité de pilotage et à travailler en étroite collaboration avec les partenaires au développement pour mettre en œuvre le projet. Les participants ont également approuvé le Plan directeur pour l’approvisionnement en eau de la ville de Maiduguri en tant que cadre d’orientation pour élargir l’accès à l’eau potable et améliorer la résilience. Ils ont également convenu que la fourniture d’une eau sûre, fiable et abordable pour Maiduguri est essentielle pour la santé publique, la résilience et la paix durable dans tout le nord-est du Nigeria.





