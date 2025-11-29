Abéché : Le Centre Al-ROWAD célèbre le Mois du Livre par un colloque sur la lecture et le développement personnel

Animé par deux panelistes, Dr Bichara Abbo Ibrahim et Dr Abousakine Kantoche, tous deux reconnus pour leur engagement en faveur de la promotion du livre et de l’éducation, le colloque a permis d’explorer en profondeur les liens entre la lecture, la construction de soi et l’épanouissement personnel.









Dans leurs interventions, les panelistes ont rappelé que la lecture ne se limite pas à un simple loisir, mais constitue un véritable outil de transformation individuelle.







Selon eux, lire stimule l’esprit critique, renforce la capacité d’expression, favorise l’enrichissement du vocabulaire et développe l’imagination. Ils ont également insisté sur le rôle des livres dans la gestion des émotions et l’acquisition de compétences utiles dans la vie professionnelle.







Les échanges ont également porté sur les obstacles qui freinent la pratique de la lecture, notamment le coût élevé des ouvrages, la faible disponibilité des bibliothèques et l’influence grandissante des outils numériques.







Pour y faire face, les intervenants ont proposé plusieurs pistes, parmi lesquelles : la vulgarisation des clubs de lecture, l’organisation régulière d’activités littéraires et la mise en place de partenariats afin de faciliter l’accès au livre.







À travers ce colloque, le Centre Al-ROWAD réaffirme son engagement à promouvoir la culture du livre et à encourager les jeunes à s’approprier la lecture comme un moyen d’émancipation et de développement personnel. Les participants sont repartis satisfaits et enrichis, convaincus que la lecture demeure l’un des piliers essentiels du développement individuel et social.

