EDITORIAL

Burkina Faso : l'ambassadeur de Chine présente l’Initiative pour la gouvernance mondiale


Alwihda Info | Par - 21 Septembre 2025


Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a accordé, le vendredi 19 septembre 2025, une audience à l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong. Au cœur de cette rencontre figurait la présentation officielle de l’Initiative pour la gouvernance mondiale, portée par le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.


  Selon le diplomate chinois, cette initiative vise à promouvoir un système de gouvernance mondiale plus juste, plus équilibré et véritablement inclusif. Fondée sur la construction d’une communauté de destin partagé pour l’humanité, elle repose sur cinq principes majeurs :
  • le respect de l’égalité souveraine des États ;
  • la primauté du droit international ;
  • le multilatéralisme ;
  • une approche centrée sur les peuples ;
  • et la mise en œuvre d’actions concrètes et solidaires. Il s’agit d’un appel à refonder l’ordre international afin qu’il réponde davantage aux défis actuels et favorise l’émergence d’un monde multipolaire respectueux de la souveraineté de chaque nation.
Une convergence de visions et des perspectives de coopération renforcées

En réponse, le chef de la diplomatie burkinabè a salué la pertinence de cette initiative, félicitant les autorités chinoises pour leur contribution à l’équilibre du système international. Le ministre Traoré a souligné que le Burkina Faso adhère pleinement à cette démarche, qui s’inscrit en parfaite cohérence avec la vision portée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a insisté sur la nécessité pour les deux pays de conjuguer leurs efforts afin de donner corps à cette ambition commune.

L’audience a également permis d’examiner les perspectives de coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial et sécuritaire. Le ministre Traoré a salué la qualité des relations entre le Burkina Faso et la Chine, tout en exprimant le souhait de les renforcer davantage pour soutenir la stabilisation et la relance des investissements au « pays des Hommes intègres ».
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


