Burkina Faso : l'ambassadeur de Chine présente l’Initiative pour la gouvernance mondiale

le respect de l’égalité souveraine des États ;

la primauté du droit international ;

le multilatéralisme ;

une approche centrée sur les peuples ;

et la mise en œuvre d’actions concrètes et solidaires. Il s’agit d’un appel à refonder l’ordre international afin qu’il réponde davantage aux défis actuels et favorise l’émergence d’un monde multipolaire respectueux de la souveraineté de chaque nation.

Selon le diplomate chinois, cette initiative vise à promouvoir un système de gouvernance mondiale plus juste, plus équilibré et véritablement inclusif. Fondée sur la construction d’une communauté de destin partagé pour l’humanité, elle repose sur cinq principes majeurs :Une convergence de visions et des perspectives de coopération renforcéesEn réponse, le chef de la diplomatie burkinabè a salué la pertinence de cette initiative, félicitant les autorités chinoises pour leur contribution à l’équilibre du système international. Le ministre Traoré a souligné que le Burkina Faso adhère pleinement à cette démarche, qui s’inscrit en parfaite cohérence avec la vision portée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a insisté sur la nécessité pour les deux pays de conjuguer leurs efforts afin de donner corps à cette ambition commune.L’audience a également permis d’examiner les perspectives de coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial et sécuritaire. Le ministrea salué la qualité des relations entre leet la, tout en exprimant le souhait de les renforcer davantage pour soutenir la stabilisation et la relance des investissements au « pays des».