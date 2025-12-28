Tchad : Un nouveau rempart contre la traite des êtres humains

Une réponse coordonnée face à la complexité de la traite

La traite des personnes ne connaît pas de frontières et utilise des méthodes de plus en plus sophistiquées. En réunissant les autorités nationales, les agences onusiennes et la société civile, cet atelier a permis d'aligner tous les acteurs sur une stratégie commune. Cette mise à jour du MNR assure qu'aucun maillon de la chaîne de protection ne soit défaillant, de l'identification d'une victime à sa réhabilitation complète.











Harmoniser pour mieux protéger les survivant·e·s

Le cœur de cette réforme réside dans l'harmonisation des procédures. Désormais, chaque intervenant dispose d'un protocole clair pour assurer une prise en charge digne et sécurisée. Grâce au projet COMPASS, le Tchad renforce sa capacité à offrir aux survivant·e·s non seulement une protection juridique, mais aussi un accès simplifié aux soins de santé et à un accompagnement psychologique essentiel pour leur reconstruction.











Vers une culture de la redevabilité et de l'efficacité

Ce renforcement du MNR n'est pas qu'administratif ; il est humain. Il s'agit de s'assurer que chaque individu victime de traite soit traité comme un sujet de droit et non comme une simple statistique. En clarifiant les rôles et les responsabilités de chacun, la CNLTP et ses partenaires garantissent une réponse plus rapide et plus efficace, envoyant un signal fort aux réseaux de trafiquants : le Tchad consolide ses défenses.

