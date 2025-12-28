Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Coordonnateur du parti les Transformateurs libéré après 8 mois de séquestration


Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 29 Décembre 2025


Le 29 décembre 2025, Siguidé Djimtoïde, Coordonnateur du parti « les Transformateurs », a été libéré après avoir passé 8 mois en détention arbitraire dans les locaux des services spéciaux au Tchad. Cette annonce a été faite sur la page officielle du parti, sans plus de précisions.


Tchad : Le Coordonnateur du parti les Transformateurs libéré après 8 mois de séquestration




L'enlèvement de Siguidé Djimtoïde, militant du parti, avait suscité une vive inquiétude au Tchad. Son arrestation, survenue le 22 mai 2025, s'inscrit dans un contexte de répression accrue à l'encontre des voix dissidentes. La direction du parti avait alors lancé un appel pressant pour sa libération immédiate.


Les autorités tchadiennes sont appelées à mener une enquête crédible et impartiale sur cette séquestration. Il est essentiel de dénoncer publiquement les abus commis à l'encontre des détracteurs du pouvoir et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice.


Depuis l’accession au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno, les tensions politiques se sont intensifiées, menaçant la liberté d’expression et provoquant des arrestations arbitraires. La famille de Siguidé a rapporté des menaces anonymes visant à le contraindre à publier des contenus dégradants contre son parti.


Le 23 avril 2025, un autre cas choquant a été rapporté : Éric Ndoassal, conseiller en investissement à INPULSE-Tchad, a été enlevé par des individus dont certains étaient en tenue militaire. Cette situation illustre un climat d'impunité qui renforce la peur parmi les opposants.


D'autres figures, comme Mahamat Souleymane Irégué, arrêté en août 2025, ont subi des actes de torture dans les locaux de l’ANSE. Les témoignages évoquent des humiliations, des menaces de mort, et des conditions de détention inhumaines, renforçant les inquiétudes quant aux violations des droits humains dans le pays.


Les données récentes indiquent une augmentation alarmante des arrestations et des enlèvements ciblant les acteurs politiques, les journalistes et les membres de la société civile. Depuis le coup d’État institutionnel, le régime de Mahamat Idriss Déby Itno a intensifié la répression contre l’opposition et les médias.


La libération de Siguidé Djimtoïde est un événement important, mais les défis concernant la liberté d’expression et la sécurité des dissidents au Tchad demeurent préoccupants. Il est crucial que les autorités prennent des mesures pour garantir la protection des droits humains et mettre fin à l'impunité qui règne dans le pays.


