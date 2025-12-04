Cette décision fait suite à un manquement professionnel grave de nature à déconsidérer publiquement la fonction.
La révocation inclut également la suspension de ses droits à pension.
EDITORIAL
Tchad : Révocation d’un Commissaire Divisionnaire pour « manquement professionnel grave »
Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Décembre 2025
Par décret N°1406/PR/PM/MSPI/2025 du 11 juillet 2025, le Commissaire Divisionnaire de Police SAKINE ALI SAKINE a été révoqué du Corps de la Police Nationale.
Cette décision fait suite à un manquement professionnel grave de nature à déconsidérer publiquement la fonction.
La révocation inclut également la suspension de ses droits à pension.
