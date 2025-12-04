Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
EDITORIAL

Tchad : Révocation d’un Commissaire Divisionnaire pour « manquement professionnel grave »


Alwihda Info | Par - 5 Décembre 2025


Par décret N°1406/PR/PM/MSPI/2025 du 11 juillet 2025, le Commissaire Divisionnaire de Police SAKINE ALI SAKINE a été révoqué du Corps de la Police Nationale.


Tchad : Révocation d’un Commissaire Divisionnaire pour « manquement professionnel grave »


 

Cette décision fait suite à un manquement professionnel grave de nature à déconsidérer publiquement la fonction.
 

La révocation inclut également la suspension de ses droits à pension.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/12/2025

Tchad : autonomisation ne rime pas avec abandon du foyer

Tchad : autonomisation ne rime pas avec abandon du foyer

N'Djamena : Ngone Saar clôture sa tournée nationale par un concert géant au Stade d’Abena N'Djamena : Ngone Saar clôture sa tournée nationale par un concert géant au Stade d’Abena 05/12/2025

Populaires

Tchad : pourquoi les marchés continuent de brûler à N’Djamena ?

04/12/2025

Tchad : le Salamat lance une riposte intégrée contre la rougeole, la polio et les parasites

04/12/2025

Tchad : lancement de la vaccination contre la rougeole, la polio couplée à la vitamine A et l’Albendazole

04/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 04/12/2025 - AEC

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل 02/12/2025 - Mariam Marouf

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter