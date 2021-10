AFRIQUE Nigeria : le PNUD appelle à une nouvelle approche d'investissement pour accélérer le développement

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Octobre 2021

Abuja - Au terme d'une visite officielle de huit jours au Nigéria, le 15 octobre, la sous-secrétaire générale des Nations Unies et Administratrice adjointe et Directrice régionale pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Mme Ahunna Eziakonwa, a souligné l'urgence de saisir les opportunités critiques pour accélérer le développement durable du Nigéria.

Au cours de sa visite, Mme Eziakonwa a rencontré le président Muhammadu Buhari, le vice-président Yemi Osinbajo, ainsi que d'autres hauts responsables au niveau du gouvernement fédéral et des États. Elle a souligné l'importance de tirer parti de la création de richesses en investissant dans les femmes, les jeunes, l'industrie créative et le secteur privé. La mission comprenait une visite dans plusieurs villes du nord-est, à Abuja, Owerri et Lagos.



En commençant par traverser à pied la frontière entre le Cameroun et le Nigeria dans l'État de Borno, la secrétaire générale adjointe a pu constater de visu l'impact des efforts de stabilisation menés par le gouvernement fédéral et l'État de Borno sur les populations les plus vulnérables du nord-est du Nigeria. Mme Eziakonwa a inauguré des infrastructures destinées aux communautés frontalières du bassin du lac Tchad (au Cameroun et au Nigeria), telles qu'un poste de police, des casernes et de nouveaux bureaux de contrôle de l'immigration et des frontières, ainsi que des logements pour les agents de l'immigration.



"Les efforts de stabilisation portent leurs fruits. J'étais à Banki il y a moins d'un an et en y retournant la semaine dernière, j'ai été frappé par la transformation qu'ont subie la ville et les gens qui y vivent", a expliqué le directeur régional du PNUD. "Les agents de police et des douanes étaient fiers d'être de retour pour servir les gens de la communauté, qui, à leur tour, ont exprimé qu'ils se sentaient maintenant plus en sécurité. Grâce à notre travail conjoint de stabilisation, nous pouvons réduire les besoins et renforcer le soutien à l'action humanitaire."



À Abuja, Mme Eziakonwa a rencontré le président Buhari, afin de renforcer le soutien du PNUD au redressement du Nigeria après la pandémie de COVID-19 et ses plans pour accélérer le développement durable dans le cadre de la Décennie d'action - axée sur le changement climatique, la création de richesses, l'emploi des jeunes et la participation des femmes à la politique.



Les autorités et le peuple nigérians ont immédiatement réagi à la pandémie et nous sommes fiers d'avoir soutenu l'achat de quarante pour cent de l'équipement nécessaire à la réponse, dans le cadre de l'effort "One UN"", a souligné Mme Eziakonwa. "Toutefois, la pandémie n'est pas encore terminée et nous devons maintenant redoubler d'efforts pour lutter contre l'inégalité mondiale qui se manifeste par la famine vaccinale. Les vaccins doivent être disponibles pour tous ceux qui souhaitent les prendre."



Mme Eziakonwa a félicité le gouvernement fédéral pour le lancement de la stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté (NPRGS), dont le mandat est de sortir 100 millions de Nigérians de la pauvreté au cours des dix prochaines années - en soulignant le rôle fondamental que joue le secteur privé au Nigeria.



À Owerri, en partenariat avec les gouvernements des États d'Imo et d'Abia, Mme Eziakonwa a lancé un projet de revitalisation socio-économique visant à soutenir 11 000 personnes dans les deux régions afin de renforcer les capacités économiques des communautés touchées par la pandémie. L'aide sera consacrée au soutien des moyens de subsistance, à la continuité des activités, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la cohésion sociale, ainsi qu'au soutien des entreprises en phase de démarrage.



À Lagos, Mme Eziakonwa a inauguré le premier laboratoire d'accélération du Nigeria, qui offrira aux jeunes la possibilité d'accélérer et de développer des solutions locales aux problèmes de développement du Nigeria. Avec le secteur privé, elle a constaté un engagement renouvelé à soutenir l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes, notamment par le biais du programme de bourses du Jubilé.



"Ce que j'ai vu au Nigeria, et la semaine dernière au Cameroun, c'est une Afrique dynamique. Renforcer l'autonomie des personnes, en particulier des femmes et des jeunes, faciliter leurs efforts et mettre à l'échelle les innovations transformatrices qu'ils développent, est la seule façon de soutenir le Nigeria et son peuple dans leur voie de développement unique vers un avenir plus inclusif et durable", a-t-elle dit.





