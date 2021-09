Nigéria : le président Buhari met fin aux fonctions de deux ministres

Le président nigérien muhammadu Buhari a annoncé le remplacement de deux membres du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohammed Sabo Nanono cède sa place à Dr. Mohammad Mahmood Abubakar, actuel ministre de l'Environnement, tandis que Sale Mamman, ministre du Pétrole, cède sa place à Abubakar D. Aliyu, actuel ministre d'État, des Travaux publics et du Logement.



D'autres nominations interviendront pour pourvoir les postes vacants.



Le chef de l'État a rencontré personnellement les ministres sortants pour les remercier de leur contribution aux discussions au sein du conseil des ministres et des services inestimables rendus à la nation.



Le gouvernement était en place depuis le 21 août 2019. "Deux ans et quelques mois après le début du second mandat, la tradition de soumettre la mise en œuvre de nos projets et programmes à un auto-examen indépendant et critique s'est solidement ancrée à travers les rapports sectoriels lors des réunions", a-t-il justifié.



Ces changements "marquent le début d'un processus continu", a ajouté Buhari.