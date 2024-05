AFRIQUE Nigéria : situation préoccupante de la crise humanitaire dans le nord-ouest

Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 28 Mai 2024



Une grave crise humanitaire caractérisée par une violence croissante, une malnutrition étendue et des épidémies récurrentes menace le nord-ouest du pays. Cette région, autrefois riche en ressources, havre de paix, a été envahie par la violence tribale et religieuse.



En raison d’une combinaison d’attaques extrêmement violentes, de conditions économiques difficiles et des impacts du changement climatique, le nord-ouest du Nigeria a connu le déplacement de plus de 600 000 personnes, ces dernières années. Le banditisme armé et les enlèvements ont provoqué des violences persistantes dans les États de Zamfara, Sokoto, Katsina et Kebbi.



L’impact a été grave, avec plus de 2 000 personnes ayant perdu la vie dans plus de 1 000 incidents violents enregistrés par l’Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), rien qu’en 2022. Des données plus récentes ont montré une réalité encore pire : des groupes de bandits contrôlent de vastes étendues de terres, et exigent même des impôts des résidents.



Les résidents déplacés sont aux prises avec la perte de leurs moyens de subsistance, en raison de l'impossibilité d'accéder aux fermes pour subvenir à leurs besoins, associée à la difficulté d'accéder aux services de santé, ainsi qu'à d'autres produits alimentaires de première nécessité.



Entre décembre 2022 et février 2023, le nord-ouest du Nigeria a été déclaré par l'ACLED comme l'une des régions les plus périlleuses du pays, après avoir enregistré un nombre impressionnant de décès dus à des incidents violents, qui s'élevaient à 709. L'International Rescue Committee (IRC) a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences humanitaires de l'insécurité croissante dans les États de Sokoto et de Zamfara. En mars et avril 2024, des attaques armées ont déplacé plus de 10 000 personnes, et en ont tué au moins 92 autres. De nombreux enlèvements non signalés ont également eu lieu.



Les personnes expulsées se retrouvent généralement avec un minimum de biens dans des zones ouvertes, sans accès aux commodités essentielles ; les femmes représentent plus de la moitié des personnes touchées par cette crise, ce qui les rend particulièrement vulnérables à l'exploitation ou à la violence. Les États d'Adamawa, de Borno et de Yobe comptent plus de 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide publique.



L’origine du conflit remonte à des problèmes persistants tels que la rivalité pour les ressources foncières et hydriques, qui ont été amplifiés par le changement climatique et la détérioration écologique. Cela peut également être directement imputé au déchaînement de la tristement célèbre secte terroriste Boko Haram. Des factions opportunistes ont également profité de ces conflits, recourant à des agressions violentes, des enlèvements et des vols de bétail qui infligent des dégâts physiques, tout en perturbant l'équilibre socio-économique dans les régions touchées.



Déplacement à grande échelle

Dans les États de Zamfara, Katsina et Sokoto, les troubles continus ont provoqué le déplacement de plus de 450 000 personnes. Les personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI), ont été confrontées à des difficultés redoutables telles qu'un approvisionnement insuffisant en produits alimentaires de première nécessité, l'eau et un abri. En raison de la rareté des camps établis pour ceux qui sont évacués de leurs foyers, beaucoup n'ont d'autre choix que de se tourner vers des sociétés défaillantes qui ne disposent pas de suffisamment de ressources ou d'infrastructures et, dans les cas extrêmes, vivent dans la violence.



Dans ces conditions, c’est un problème sérieux pour les enfants qui doivent grandir. Le risque d'attaques de bandits pendant le transport présente des défis de sécurité considérables, qui restreignent considérablement les déplacements dans les régions de Zamfara et Katsina.



En raison des barrages routiers, des moyens de déplacement inadéquats et des difficultés financières, les personnes déplacées recherchent souvent des itinéraires alternatifs, à travers des zones reculées pour éviter ces attaques.



Malgré ces difficultés, les déplacements au sein des zones de gouvernement local (LGA), sont courants dans les deux États, les voyages plus longs vers le siège de l'État étant plus fréquents à Sokoto, en raison de meilleures installations d'aide humanitaire. La prévalence des déplacements, et redéplacements multiples, est notable à Katsina et Zamfara, affectant un pourcentage important de ménages. Pour garantir leur sécurité, les personnes déplacées se retrouvent fréquemment entre leurs zones d'origine et leurs lieux de déplacement, ce qui entraîne des bouleversements quotidiens.



Les perturbations subies par les familles, pendant cette période, peuvent être considérables, avec des taux de reconstitution variables selon les États.



La crise de la malnutrition

Dans le nord-ouest du Nigéria, la malnutrition constitue un problème alarmant qui touche particulièrement les enfants. Le conflit continu et les déplacements ont entraîné une augmentation significative des cas de malnutrition aiguë sévère (MAS).



Selon Médecins Sans Frontières (MSF), il y a eu une augmentation notable du traitement de la MAS, de la rougeole, du paludisme et des maladies diarrhéiques chez les enfants au cours des quatre premiers mois de 2024. Cela représente un taux de croissance stupéfiant de 54 % par rapport aux statistiques de l'année dernière. Les principaux facteurs responsables de la malnutrition sont les perturbations agricoles, la rareté et l’inflation des prix alimentaires.



Comme indiqué précédemment, la peur des attaques a empêché les agriculteurs de cultiver leurs terres, ce qui a entraîné une baisse des rendements. En outre, les déplacements provoqués par ces conflits ont perturbé les chaînes d’approvisionnement traditionnelles, contribuant ainsi à aggraver encore la crise de la pénurie alimentaire.



Des installations sanitaires inadéquates et l’indisponibilité de sources d’eau potable jouent également un rôle important dans l’aggravation des difficultés nutritionnelles au sein de la population.



Épidémies de maladies

Les mauvaises conditions de vie des populations déplacées ont constitué un terrain fertile pour les épidémies. Des installations sanitaires inadéquates, et le surpeuplement, sont responsables de l'incidence généralisée de maladies évitables, notamment la rougeole, le paludisme et la diarrhée. En outre, la malnutrition et le manque d'hygiène dans ces zones ont entraîné une recrudescence des cas de Noma, une infection gangreneuse mortelle qui affecte les tissus du visage.



Les populations déplacées sont confrontées à des obstacles sanitaires notables soulignés par MSF, parmi lesquels un accès limité aux soins médicaux et une incidence élevée de maladies liées à la malnutrition.



L'infrastructure de santé de la région est nettement sous-équipée, ce qui pose des difficultés en matière de contrôle des maladies, ainsi que de fourniture d'une assistance médicale en temps opportun.



Impacts sur la société et l'économie

Le nord-ouest du Nigéria a été profondément touché par la crise humanitaire, avec d’importantes conséquences sociales et économiques.



Les troubles et les déplacements ont brisé les normes sociétales établies, provoquant une fragmentation de l'unité communautaire, ainsi que des réseaux de soutien traditionnels. Les personnes déplacées, en particulier celles qui cultivent ou élèvent du bétail, ont connu une perte de revenus, entraînant des niveaux élevés de pauvreté et d’insécurité alimentaire parmi les communautés d’accueil et les réfugiés.



La crise a eu un effet économique notable. La réduction des activités agricoles a entraîné une diminution du rendement alimentaire et une hausse des prix, aggravant ainsi le problème de la pénurie de nourriture dans cette région. En outre, les personnes qui ne parvenaient plus à joindre les deux bouts réduisaient leur capacité à acheter des produits de première nécessité pour elles-mêmes, et rendaient également difficile la satisfaction de leurs besoins de base.



La crise a eu de graves conséquences sur la santé et le bien-être des personnes touchées, avec une augmentation des taux de morbidité et de mortalité due à une malnutrition généralisée et à des épidémies. Parmi ces populations vulnérables, les enfants sont particulièrement exposés au risque de maladies telles que la malnutrition aiguë sévère, la rougeole et le paludisme, qui auraient pu être évitées grâce à des soins médicaux appropriés.



Malheureusement, l’accès aux services de santé est limité, ce qui rend difficile la fourniture d’un traitement en temps opportun, aggravant ainsi leur situation déjà difficile. La crise a également eu un effet psychologique notable. De nombreuses personnes déplacées ont vécu des événements pénibles tels que des violences, des pertes familiales et une réinstallation forcée.



En raison du manque d’équipements de santé mentale et d’aide psychosociale, beaucoup sont aux prises avec leur angoisse émotionnelle et leur tension.



Réponse humanitaire insuffisante

Malgré la gravité de la crise, l’aide humanitaire manque considérablement. Une enquête récente menée par REACH a révélé que seulement 10 % des familles touchées ont reçu une forme d'aide au cours du dernier semestre.



L'assistance limitée fournie par les autorités nigérianes et les ONG locales n'a pas réussi à répondre de manière adéquate aux besoins fondamentaux des communautés déplacées. La situation a été aggravée par le manque de collaboration entre les agences humanitaires. De nombreuses communautés dans le besoin ne savent pas comment obtenir de l’aide, ou s’inscrire pour obtenir de l’aide.



L’absence d’un système unifié de distribution de l’aide a entraîné une inefficacité et des insuffisances en matière de prestation de services. De plus, la plupart des personnes ayant reçu une forme de soutien ont fait part de leur mécontentement, quant à la qualité et au montant fourni.



D’importants défis en matière de gouvernance et de sécurité dans le nord-ouest du Nigéria ont été mis en évidence par la crise humanitaire actuelle. L'incapacité du gouvernement à faire face efficacement à la violence, à protéger les communautés touchées, ou à leur offrir l'aide nécessaire, a diminué la confiance du public dans les institutions de l'État.



Une atmosphère, caractérisée par l'anarchie et l'impunité, résulte à la fois de la présence de groupes armés et de mesures de sécurité inefficaces, aggravant une situation déjà désastreuse. De nombreuses questions ont également été soulevées, quant à la capacité et à la détermination du gouvernement nigérian à répondre aux besoins de ses citoyens, en raison d'une réponse humanitaire désorganisée et inadéquate.



Des sentiments négligés et abandonnés persistent parmi ceux qui ne disposent pas de solutions durables, car aucun plan global n’est en place pour s’attaquer à la crise à ses racines.









