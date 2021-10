Nigeria : un dirigeant de l'État islamique en Afrique de l'Ouest est mort (armée)

TASS - Abou Mosab al-Barnaoui, l’un des dirigeants du groupe terroriste nigérian, État islamique en Afrique de l'Ouest, est mort, a annoncé ce jeudi le général Lucky Irabor, chef de l’état-major de l'armée nigériane,.



"Je peux affirmer avec certitude qu'Abou Mosab al-Barnaoui est mort", est-il cité par l’AFP. Le général n’a pas donné de détails et n’a pas précisé la cause de sa mort. Selon les services de renseignement nigérian, al-Barnaoui dirigeait la branche d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique* [ branche connue sous l'acronyme anglais ISWAP].



Cinq mois plut tôt, Aboubakar Shekau, chef de Boko Haram, une des organisations terroristes les plus actives au Nigeria, avait été assassiné par des terroristes de l’ISWAP.