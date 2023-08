Nigeria : un hélicoptère de l’armée de l’air s’est écrasé dans l'État du Niger

« Un hélicoptère MI-171 de l’armée de l’air nigériane en mission d’évacuation des blessés s’est écrasé aujourd’hui, le 14 août 2023, vers 13h10 dans le village de Chukuba dans l’État du Niger », a annoncé l’armée nigériane dans un communiqué.



« L’avion avait quitté l’école primaire de Zungeru en route vers Kaduna, mais on a découvert plus tard qu’il s’était écrasé près du village de Chukuba dans la zone de gouvernement local de Shiroro dans l’État du Niger », a précisé le communiqué.



« Des efforts sont actuellement en cours pour secourir l’équipage et les passagers à bord de l’hélicoptère, tandis que des enquêtes préliminaires ont commencé pour déterminer la cause probable de l’accident », a clarifié le directeur des relations publiques et de l’information de la Force, le commandant de l’air Edward Gabkwet.