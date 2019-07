Nouveaux porte-paroles des Affaires étrangères

Karl Lagatie est le nouveau porte-parole du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Depuis le 8 juillet, il remplace Matthieu Branders qui prendra, prochainement, ses fonctions de Consul général à São Paulo. Nadia Benini a rejoint l’équipe en tant que porte-parole adjoint.

Les coordonnées des porte-paroles sont les suivantes :

Karl Lagatie, porte-parole

+ 32 2 501 49 59

+ 32 477 40 32 12 (GSM)

Karl.Lagatie@diplobel.fed.be (link sends e-mail)

@KarlLagatie (link is external)

Nadia Benini, porte-parole adjoint

+ 32 2 501 30 57

+ 32 471 44 06 04 (GSM)

Nadia.Benini@diplobel.fed.be (link sends e-mail)

@BeniniNadia (link is external)

Jusqu’à présent, Karl Lagatie était le porte-parole adjoint du SPF Affaires étrangères, après des affectations en poste à Washington et à New York (ONU). Il a aussi travaillé à Paris (OCDE) et Bruxelles (UE).

Jusqu’il y a peu, Nadia Benini travaillait à l’Ambassade de Belgique à Kinshasa après des expériences successives dans nos postes à Shanghai, Brasilia et Lubumbashi. Auparavant, Nadia Benini a travaillé au SPF Intérieur et en tant que conseillère auprès d’une député européenne.

Karl Lagatie et Nadia Benini sont également les porte-paroles de B-FAST et de l’Autorité Nationale de Sécurité. Ces derniers sont des organes collégiaux constitués de plusieurs services publics fédéraux, dont les Affaires étrangères.

L'actualité du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement peut être suivie sur Twitter (link is external), Facebook (link is external), Instagram (link is external)et LinkedIn (link is external). Nos photos sont sur Flickr (link is external) et nos vidéos sur YouTube (link is external).

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/new-foreign-...