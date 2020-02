Nuit des idées 2020 : retours sur la première édition

Placée sous le signe du rapport à la nature, la première édition de la Nuit des Idées, organisée par l’Institut Français du Tchad (IFT), a eu lieu le jeudi 30 janvier 2020. Les effets et les solutions possibles au changement climatique ont notamment été évoqués lors de cette « nuit » de débats. Une thématique essentielle au Tchad, qui figure parmi les pays les plus vulnérables d’Afrique.

Cette Nuit des Idées a été organisée autour de deux temps forts : l’une dans l’après-midi à la Bibliothèque nationale, qui a réuni collégiens et lycéens, l’autre le soir à l’IFT à destination d’un public plus large.

Une action de sensibilisation et de coopération éducative

L’Institut Français a, en amont, proposé à divers établissement scolaires de se joindre à cette Nuit des Idées 2020. Dix établissements scolaires tchadiens ont répondu favorablement à l’initiative : les lycées Sacré cœur, Félix Eboué, Molière, Source de Progrès, Saint François Xavier, La Grâce, Fdar, le Lycée collège Thalès, le Lycée scientifique Antoukoui ainsi que le Complexe scolaire Thilam Thilam.

Les travaux des élèves, préparés avec leurs professeurs de sciences et d’histoire-géographie avec l’appui de deux jeunes chercheurs affiliés au centre de recherche CERDO, ont été restitués lors d’une grande séance à la Bibliothèque nationale, qui a rassemblé plus de 400 élèves. Un porte-parole de chaque lycée a rapporté les travaux effectués par son établissement au cours de cette séance. Des débats animés s’en sont ensuite ensuivis. Les élèves ont également pu profiter d’un mini récital du slameur tchadien M’RES, invité à partager quelques-uns de ces textes, très engagés sur les questions de protection de l’environnement.

Le soir, avec l’appui du Centre Emmanuel et du CEFOD, une cinquantaine de personnes se sont retrouvés à l’IFT pour échanger et prolonger la discussion de l’après-midi avec les chercheurs invités. Dans une ambiance plus feutrée, scientifiques de l’Université de N’Djamena ainsi que du CERDO, membres de la société civile et experts ont exposé leurs travaux et dressé un constat des effets du changement climatique sur la société et l’économie tchadienne. Des pistes de solutions ont ensuite été explorées, mêlant politiques publiques et engagements de la société civile, avec l’expert Monsieur et Madame du réseau CELIAF. Cette soirée a aussi été l’occasion de partager un moment musical avec les artistes du Café Donang qui ont joué des extraits de leur récital « Vivre ensemble ».

Première initiative de l’IFT, la Nuit des Idées rappelle l’importance des débats d’idées comme vecteur d’échanges et de rencontres, au cœur de la programmation culturelle de l’IFT pour cette année 2020.