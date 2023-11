OIF : fin de la 44ème Conférence ministérielle de Yaoundé

Dans son propos liminaire d'ouverture de la conférence de presse qui a marqué la clôture des assises francophones de Yaoundé, ce 05 novembre 2023, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie (OIF), a tenu à saluer la bonne tenue des travaux de Yaoundé. Ceci, dit-elle, grâce à la grande diligence, la bienveillance du gouvernement camerounais et de la population camerounaise.



Par ailleurs, la secrétaire générale a fait une énonciation synthétique, en parlant de « l'esprit de Yaoundé », comme un souffle revivifiant, revigorant et quasiment salvateur qui permet à la Francophonie d'avancer avec assurance et courage, dans la franchise et le respect mutuel. D’après Mme Louise Mushikiwabo, le Cameroun, « c'est sa grande gentillesse. Nous repartons ici avec de très bons résultats et des perspectives très heureuses ».



Et la moisson a été abondante. D’abord sur le plan politique, et en conformité avec la thématique générale de la Conférence ministérielle de la francophonie (CMF) de Yaoundé, intitulée : « bonne gouvernance : gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones », les délégués-représentants des Etats membres (ambassadeurs et ministres), se sont très mis d'accord sur un texte cadre intitulé : « Résolution pour la bonne gouvernance au service de la stabilité politique, de la prospérité économique et sociale et du rayonnement culturel dans l'espace francophone ».



Ce précieux document de cinq pages, distribué à la presse en début de conférence de presse est naturellement la réaction officielle de la Francophonie, relativement aux turbulences sociopolitiques de toutes sortes qui secouent de nombreux Etats francophones, « face au recul observé des pratiques de bonne gouvernance dans l'espace francophone, notamment à travers les ruptures de l'ordre constitutionnel, la montée de l'insécurité du fait du terrorisme, des groupes armés et des conflits civils, l'accentuation de la pauvreté marquée par le sous-développement et l'accès inéquitable aux ressources, ainsi que les conséquences du changement climatique ».



Sur le plan de la gouvernance propre à l'Organisation, Mme Louise Mmushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, a insisté sur la maîtrise de la gestion des ressources humaines et financières, qui permet à l'Organisation de faire des économies dans la rationalisation et l'optimisation de son fonctionnement interne, et la contraction des 40 programmes en 20, qui se répartissent dans trois grands programmes dits stratégiques.



Sur le plan budgétaire, Mme la secrétaire générale a fait des annonces qui marquent la volonté des Etats francophones de voir leur institution être plus présente sur le terrain, et de s'affirmer toujours auprès des opinions publiques et des peuples francophones. Il y a donc eu cette enveloppe de plus de 2 millions de dollars, apportée volontairement par quatre Etats (Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo et Rwanda), ce qui a permis à l'institution de réaliser certaines activités décisives.



On sait également que le gouvernement camerounais avait annoncé lors des travaux du Conseil permanent de la francophonie (CPF), être d'accord pour une augmentation substantielle de sa contribution au budget de l'institution multilatérale francophone. C’est dans ce sens aussi qu'il est envisagé un accroissement des ressources de l'OIF.



Dans cette optique, Mme Louise Mushikiwabo, a annoncé la mise en place d’un nouveau barème de détermination des quotes-parts financières des Etats, qui sera juste et équilibré par rapport aux réalités socioéconomiques de chaque pays. L’OIF aura donc plus de moyens pour atteindre ses objectifs, en renforçant bien évidemment l'action des opérateurs sur le terrain et la synergie d'actions entre les différentes agences.



Les prochaines assises de l'OIF se tiendront en France les 4 et 5 octobre 2024, dans la ville de Villers-Cotterêts et à Paris. (Avec le Centre de communication du Cameroun en France)