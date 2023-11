OIF : la 44ème Conférence ministérielle s’est ouverte à Yaoundé

Le Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, Joseph Dion Ngute, a présidé au nom de Paul Biya, président de la République, la cérémonie inaugurale de la 44ème Conférence ministérielle de la francophonie (CMF).



C'était en présence de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), du président de la conférence ministérielle francophone, le Tunisien Nabil Ammar, de Lejeune Mbella Mbella, ministre des Relations extérieures du Cameroun, et de Luc Messi Atangana, maire de la ville de Yaoundé, tous assis sur l'estrade ayant servi de tribune.



Et dans la grande salle du Palais des congrès, l’on notait la présence des délégués-représentants des 88 Etats membres et organisations associées à l'OIF, et naturellement des invités spéciaux du gouvernement camerounais. Et pour une cérémonie d'ouverture, le pari du respect du temps et de l'ordre et des contraintes de solennité a été rigoureusement tenu.



Certes, l'ambiance était quelque peu studieuse, par moments, ce qui est normal pour une instance diplomatique de haut niveau, mais suffisamment détendue pour tout débrider, et permettre un suivi normal des interventions des différentes personnalités. Avec en prime, l'exécution d'une exceptionnelle chorégraphie authentiquement camerounaise, à travers la tenue arborée par les artistes.



Pour cette cérémonie des assisses francophones, on aura eu au total quatre interventions : Luc Messi Atangana, maire de la ville de Yaoundé ; Nabil Ammar, président de la conférence ministérielle de la francophonie ; Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie et le Premier ministre, chef du gouvernement camerounais Joseph Dion Ngute.



Tous les orateurs ont exprimé leurs craintes et leurs espoirs de voir une Francophonie forte qui se tient toujours soudée, unie et debout, face à un monde en proie à l'explosion exponentielle des tourments et des facteurs d'incertitude et de turbulence.



Après cette phase protocolaire, sanctionnée par une photo de toute la grande famille francophone, les ministres francophones sont rentrés dans un strict huis clos pour discuter ensemble, en toute franchise, sur une problématique d'une brûlante actualité : « l'Organisation internationale de la francophonie, face aux ruptures récurrentes de la démocratie dans l'espace francophone ».



Dans l'après-midi de ce samedi, les délégués ont suivi quelques exposés sur la thématique générale qui sous-tend les assises francophones de Yaoundé : « bonne gouvernance : gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones ».



Au cours de ces échanges intellectuels et politiques, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF a fait une intervention qui a précédé celle de Lejeune Mbella Mbella, ministre des Relations extérieures du Cameroun.



En ce qui concerne le deuxième et dernier jour des travaux, les délégués vont essentiellement statuer sur des questions de gouvernance administrative, budgétaire et financière. Ceci avant une conférence de presse qui sanctionnera les assises la 44ème Conférence ministérielle de la francophonie de Yaoundé. (Avec le Centre de Communication du Cameroun en France)