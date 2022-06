OMC : la délégation du Tchad était conduite par son ministre du Commerce à la Conférence de Genève

Une délégation tchadienne conduite par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ali Djadda Kampard, a pris part du 12 au 15 juin 2022, à Genève en Suisse, à la 12ème Conférence ministérielle (CM12) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).



A l’issue des travaux, les ministres et représentants des 164 membres de l'OMC, ont pris des décisions importantes sur : les subventions à la pêche, les réponses aux conséquences du Covid-19 et les réponses à la crise alimentaire imminente, tout en traçant la voie à la réforme de l'OMC et de la régulation du commerce agricole.



En sa qualité de Coordonnateur du Groupe des Pays les Moins Avancés, le ministre Ali Djadda Kampard a défendu les intérêts et priorités des PMA et a réaffirmé le positionnement dudit Groupe, sur la nature multilatérale de l'OMC.



En outre, le ministre du Commerce et de l'Industrie aura a rencontré les partenaires bilatéraux et multilatéraux, pour discuter sur les nouvelles pistes de solutions à l'effet de renforcer le processus d'un partenariat fructueux avec le Tchad.