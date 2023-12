OMC : le Cameroun élu à la vice-présidence de la Conférence ministérielle C’est une grande victoire et un succès international qui mérite d’être célébré.



En effet, à l’occasion des travaux du dernier Conseil général de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), au titre de l'année 2023, qui ont débuté le mercredi 13 novembre 2023 et qui s’achèvent ce vendredi, en présence de Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi et du Dr Ngozi Okonjo-Iweala, respectivement, ministre d'Etat en charge du Commerce des Emirats Arabes Unis et directrice générale de l'OMC, le ministre camerounais du Commerce, proposée par le Groupe Africain, a été élu par acclamation comme vice-président de la 13ème Conférence ministérielle de l’OMC, prévue à Abou Dhabi aux Emirats Arabes Unis, du 26 au 29 février 2024.



Il convient de relever que le Bureau de la 13ème Conférence ministérielle de l'OMC est désormais au complet et est constitué du ministre d'Etat des Emirats Arabes Unis, hôte de la Conférence, en qualité de président, et de trois vice-présidents, soit un du Groupe Amérique Latine et Caraïbes (Panama), un du Groupe des Pays Développés (la Nouvelle Zélande), et un du Groupe Africain (le Ministre du Commerce du Cameroun).



Il s’agit de : Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce (Cameroun) ; Todd McClay, ministre de l'Agriculture, de la Sylviculture, de la Chasse et de la Pêche, et du Commerce (Nouvelle-Zélande) ; et Jorge Rivera Staff, ministre du Commerce et de l'Industrie (Panama).



En attendant d’abriter la 14ème Conférence ministérielle (CM14), le Cameroun peut être fier pour son engagement et sa persévérance dans la promotion des intérêts du continent africain, au sein de l’Organisation mondiale du commerce.