INTERNATIONAL OMS : appel à renforcer les efforts pour accroître les dons de sang

Alwihda Info | Par Richard Korhassem - 16 Juin 2023



La Journée mondiale des donneurs de sang offre une occasion spéciale de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires du monde entier et de les remercier pour leurs précieux dons.

Dans un message, Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a souligné que chaque année, le 14 juin, l'OMS célèbre la Journée mondiale des donneurs de sang pour sensibiliser le public à la sécurité du sang et des produits sanguins tels que le plasma, et mettre en valeur la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et non rémunérés qui sauvent des vies.



Cette Journée offre une occasion spéciale de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires du monde entier et de les remercier pour leurs précieux dons. Elle est consacrée à l'action visant à assurer un accès universel à des transfusions sanguines sûres.



Le slogan de la campagne de cette année est « sang, plasma : partageons la vie, donnons souvent ! ». Ce slogan met en évidence le rôle que chaque individu peut jouer en faisant le don précieux de sang ou de plasma pour constituer des stocks sûrs et durables de sang et de produits sanguins, toujours disponibles pour tous les patients dans le besoin.



La directrice a indiqué que les États membres de la région africaine de l'OMS ont réalisé des progrès importants dans la mise en place de services de transfusion sanguine coordonnés au niveau national, de cadres directeurs et de normes nationales pour la collecte, le dépistage, le traitement, la conservation et la distribution du sang et des produits sanguins.



Malgré ces progrès notables, seuls huit pays disposent de services de transfusion sanguine conçus pour garantir en permanence les plus hauts niveaux de qualité et de sécurité transfusionnelle, tant pour les patients que pour les donneurs. La dépendance à l'égard des donneurs de sang non rémunérés reste élevée, avec 16 pays représentant plus de 80 % des dons de sang volontaires non rémunérés.



D'après Dr Matshidiso Moeti, la collecte de sang reste insuffisante, avec un taux moyen de 5,9 dons pour 1000 personnes, contre 33,1 dons pour 1000 personnes dans les pays à revenu élevé. Le manque de ressources financières pour accéder à du sang sécurisé est une préoccupation majeure.



Dans la région africaine de l'OMS, les patients doivent en moyenne débourser 42 dollars américains de leur poche pour avoir accès à du sang sécurisé. Elle a déclaré que les résultats d'une enquête menée en 2022 ont révélé que plus de 80 % des dons de sang étaient volontaires et non rémunérés dans 16 pays sur les 39 ayant participé à l'enquête, tandis que moins de 50 % des dons de sang étaient volontaires et non rémunérés dans 19 pays.



30 pays ont indiqué que les produits médicaux dérivés du plasma figuraient sur leur liste des médicaments essentiels. Selon elle, les statistiques montrent que la région africaine doit redoubler d'efforts pour élargir l'accès à du sang et à des produits sanguins sûrs.



« Pour relever les défis persistants visant à assurer un accès durable à du sang et à des produits sanguins sûrs et de qualité garantie pour les patients dans le besoin, il est essentiel de mobiliser des financements suffisants et durables, et d'augmenter les taux de don de sang », a-t-elle souligné.



Elle a notamment demandé de renforcer la capacité des pays à séparer le sang donné en ses composants tels que les concentrés de globules rouges, les concentrés de plaquettes, le plasma frais congelé et le cryoprécipité, et de mettre un terme aux pratiques cliniques de transfusion qui ne répondent pas aux normes requises.





