OMS : la situation à l'Est du Tchad au centre des discussions

Le Dr Jean-Bosco Ndihokubwayo, représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Tchad, a tenu une conférence de presse au siège de l'OMS à Ndjamena, le 5 octobre 2023, pour discuter de la situation sanitaire à l'Est du pays, où environ 423 000 réfugiés et personnes, fuyant le conflit au Soudan, ont trouvé refuge.



Lors de la conférence, le Dr Ndihokubwayo a exposé la situation sanitaire dans les camps de réfugiés de l'Est, et a évoqué le rôle de l'OMS dans la coordination de la réponse sanitaire, en fournissant du matériel et des équipements médicaux au ministère de la Santé. Il a également partagé certains des défis rencontrés sur le terrain.



L'objectif principal de la conférence était de sensibiliser du fait que la crise en cours à l'Est du Tchad ne doit pas être oubliée. En réponse aux questions des journalistes, le Dr Ndihokubwayo a abordé plusieurs aspects de la situation sanitaire.



Il a noté une diminution préoccupante du nombre de cas de dengue, et a exprimé la nécessité de prendre des mesures préventives pour l'avenir, en raison de la résistance des moustiques responsables de la transmission de cette maladie.



En ce qui concerne les problèmes de détournement ou de non-livraison de certains produits médicaux, le Dr Ndihokubwayo a souligné que l'OMS collabore étroitement avec les autorités nationales, et signale toute irrégularité qu'elle constate. Il n'a pas eu d'informations concernant des détournements de produits médicaux en provenance des camps de réfugiés de l'Est du Tchad.



Le Dr Ndihokubwayo a également évoqué des cas de décès liés au paludisme et à la malnutrition aiguë sévère, ainsi que des décès de femmes enceintes. Il a souligné l'importance des interventions menées en partenariat avec d'autres organisations, pour réduire la mortalité liée au paludisme et à d'autres problèmes de santé.



En conclusion, le Dr Ndihokubwayo a appelé à une plus grande sensibilisation à la crise au Soudan, qui demeure peu médiatisée, et a exhorté les journalistes à mettre en lumière cette situation pour que le public comprenne que la crise ne sera pas résolue rapidement. Il a souligné que la crise au Soudan n'est pas sur le point