INTERNATIONAL

ONU : Washington salue le renouvellement des sanctions contre le Soudan et le mandat du Panel d’experts


Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Septembre 2025


New York, 12 septembre 2025 – Les États-Unis ont exprimé leur soutien ferme à la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution renouvelant les sanctions contre le Soudan et prolongeant le mandat du Panel d’experts chargé de surveiller leur application.


Dans son intervention, John Kelley, représentant par intérim des États-Unis auprès des Nations unies, a remercié les membres du Conseil pour leur « engagement constructif » ayant permis de prolonger ces mesures. Washington salue notamment la synchronisation des échéances du mandat du Panel d’experts et du régime de sanctions, ce qui devrait, selon Kelley, garantir « une approche plus cohérente et plus efficace face à la crise au Soudan ».



Darfour, toujours en crise

Le diplomate américain a rappelé que la situation au Darfour demeure critique, marquée par « des violences généralisées, de graves défis humanitaires et des déplacements massifs de population », comme le souligne régulièrement le rapport du Panel. L’adoption de cette résolution « envoie un message clair : la communauté internationale reste déterminée à endiguer le flux d’armes et à promouvoir la reddition de comptes pour ceux qui perpétuent la violence et l’instabilité ».


