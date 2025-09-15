ONU : Washington salue le renouvellement des sanctions contre le Soudan et le mandat du Panel d’experts

:





Dans son intervention, John Kelley, représentant par intérim des États-Unis auprès des Nations unies, a remercié les membres du Conseil pour leur « engagement constructif » ayant permis de prolonger ces mesures. Washington salue notamment la synchronisation des échéances du mandat du Panel d’experts et du régime de sanctions, ce qui devrait, selon Kelley, garantir « une approche plus cohérente et plus efficace face à la crise au Soudan ».







Darfour, toujours en crise



Le diplomate américain a rappelé que la situation au Darfour demeure critique, marquée par « des violences généralisées, de graves défis humanitaires et des déplacements massifs de population », comme le souligne régulièrement le rapport du Panel. L’adoption de cette résolution « envoie un message clair : la communauté internationale reste déterminée à endiguer le flux d’armes et à promouvoir la reddition de comptes pour ceux qui perpétuent la violence et l’instabilité ».