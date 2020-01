Offre de stage au Service économique de l’Ambassade de France en Éthiopie et auprès de l’Union Africaine

Le Service Economique (SE) de l’Ambassade de France en Éthiopie et auprès de l’Union Africaine, qui relève, en France de la Direction Générale du Trésor (Ministère de l’Économie et des Finances), représente les administrations économiques et financières en Éthiopie et constitue également le correspondant des ministères techniques (énergie, transports, agriculture, etc.). Le SE d’Addis-Abeba a aussi compétence sur Djibouti, l’Érythrée et l’Union Africaine.

Profil recherché

Ce stage s’adresse particulièrement, mais pas uniquement, à des profils d’étudiants de niveau Master dans les filières économiques, commerciales, et toutes formations de types affaires internationales. Des connaissances en économie (macroéconomie, économie internationale, politiques économiques et commerciales) et en analyse sectorielle seront privilégiées.

Veuillez téléchargez la fiche de poste à pourvoir : http://bit.ly/38zyZeC