AFRIQUE

One forest summit : l'apport de Sassou-N'Guesso dans la preservation de la biodiversité attendu à Libreville

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 2 Mars 2023

Libreville, capitale du Gabon accueille, les 1er et 02 mars, le « One forest summit », le sommet de haut niveau sur la protection des forêts tropicales. Invité à ce sommet, le président Denis Sassou-N’Guesso a quitté Brazzaville pour Libreville où il partagera avec ses pairs, sa riche expérience en matière de préservation des écosystèmes forestiers et de sauvegarde du climat.