Opération Haskanite au Tchad : Le ministre des Communications appelle les médias à jouer leur rôle avec ces 4 principes

Une grande partie de la communication du ministre Michel était axée sur l’opération Haskanite, lancée par le président de la République Mahamat Idriss Déby dans la province du Lac Tchad, après l’attaque du 27 octobre par le groupe terroriste Boko Haram, qui a causé une quarantaine de morts parmi les soldats tchadiens.



Le ministre Boukar Michel a rappelé aux responsables des médias qu’ils jouent un rôle crucial dans la sensibilisation, la conscience collective et le changement de comportement des citoyens. « Nous faisons appel à votre sens du devoir et à votre patriotisme pour accompagner nos forces dans cette épreuve », a-t-il déclaré.



Les quatre principes de la communication du ministre :



Premièrement : « Je vous invite à fournir une information précise et vérifiée. Évitez de propager des rumeurs ou des informations non confirmées qui pourraient semer la confusion ou la panique. »



Deuxièmement : « Mettez en avant le courage et le dévouement de nos soldats, valorisez les actions héroïques de ceux qui risquent leur vie pour notre sécurité. »



Troisièmement : « Sensibilisez la population aux enjeux de la sécurité nationale, en informant des mesures prises par le gouvernement et les forces armées pour contrer la menace terroriste. »



Quatrièmement : « Encouragez l’unité nationale et favorisez la cohésion sociale en évitant les discours de division ou de stigmatisation. »