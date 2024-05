Opération Lac Sanité II : 47 terroristes de Boko Haram et de l'ISWAP se rendent à la FMM

Le 15 mai 2024, un total de 47 individus associés à Boko Haram et à la province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique (ISWAP) se sont rendus aux troupes de la 403e brigade amphibie du secteur 3 de la Force Multinationale Mixte (FMM), au Nigéria.



Le groupe comprend 7 hommes, 9 femmes et 31 enfants, qui se sont rendus à Kwatan Turare et Doron Baga, Kukawa LGA Borno State Nigeria. L'enquête initiale a révélé que ces individus avaient réussi à s'échapper de Sharama, situé dans les îles du lac Tchad.



Parmi les personnes qui se sont rendues, figure Mallam Muazu Adamu, un combattant connu de la faction Jama'at Ahl as-Sunnah lid-Da'wah wa'l-Jihad (JAS), qui opérait sous les ordres du commandant Alai Gana. Il s'est rendu en même temps que sa femme.



D'autres membres du groupe ont révélé qu'ils s'adonnaient à des activités agricoles avant de décider de s'enfuir. Les objets trouvés en leur possession comprennent des vêtements, des couvertures, des nattes, des casseroles, des assiettes et divers autres effets personnels.



Les individus qui se sont rendus sont actuellement en garde à vue, et font l'objet d'une enquête plus approfondie, afin d'obtenir plus de détails sur leurs activités et leurs affiliations. La FMM reste engagée dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région du bassin du lac Tchad.



Ce développement marque une étape dans les efforts en cours pour affaiblir les capacités opérationnelles des groupes terroristes dans la région. La FMM continue d'encourager ceux qui sont encore impliqués dans des activités terroristes à se rendre et à embrasser la paix.