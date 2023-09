Opération de police internationale en Haïti : 12 pays prêts à participer

Si la mission est autorisée par les Nations unies, il s’agira ainsi du Kenya, des Bahamas, de la Jamaïque, d'Antigua-et-Barbuda, de l'Italie, de l'Espagne, de la Mongolie, du Sénégal, du Belize, du Suriname, du Guatemala et du Pérou.



Pour rappel, le ministre kenyan des affaires étrangères, Alfred Mutua, avait déclaré que son pays, à la demande du groupe des pays Amis d'Haïti, "avait accepté d'envisager positivement de prendre la tête d'une force multinationale en Haïti. Le Kenya s'engage à déployer un contingent de 1.000 policiers pour aider à former et aider la police haïtienne à rétablir la normalité dans le pays et à protéger les installations stratégiques".



Les organismes de l'Onu sur place font également état d'une détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti après l'assassinat dans la nuit du 7 au 8 juillet 2021 du président Jovenel Moïse, suivi d'un tremblement de terre survenu en août 2021, qui a emporté plus de 2.200 vies. Selon la chaîne de télévision Tele Sur, les groupes criminels contrôlent plus de 80% de la capitale et se renforcent dans d'autres régions du pays.