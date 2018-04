AFRIQUE Opérationnalisation du Fonds Bleu : Denis Sassou N’Guesso appelle à la responsabilité des pays du Bassin du Congo

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 29 Avril 2018 modifié le 29 Avril 2018 - 22:10

Le 1er sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la commission climat du Bassin du Congo se sont séparés ce 29 avril 2018, au terme d’un sommet qui s’est tenu à Kintélé, non loin de Brazzaville. Ce sommet qui a porté sur la mise en œuvre du Bonds bleu pour le Bassin du Congo a été selon le chef de l’Etat congolais, le moment «de rendre effectif le fonctionnement de la commission climat du Bassin du Congo et du fonds bleu pour le bassin du Congo».

Dix chefs d’Etat, outre Denis Sassou N’Guesso, ont honoré de leur présence, le sommet de Brazzaville. Parmi eux le roi du Maroc. Ils ont réfléchi sur les moyens d’opérationnaliser la commission climat du Bassin du Congo et le Fonds bleu pour le bassin du Congo.



A l’ouverture des travaux, le président de la commission climat du Bassin du Congo, le congolais Denis Sassou N’Guesso a souligné les grands défis qui restent à relever pour rendre effectif le fonctionnement de la commission climat du bassin du Congo et du fonds bleu pour le bassin du Congo.



«Malgré l’envergure et la complexité des défis, en ma qualité de président de la commission climat du bassin du Congo, je ne ménagerai aucun effort dans l’application par notre zone de l’accord de Paris sur le climat», a déclaré Denis Sassou N’Guesso pour qui le projet de budget soumis à l’ attention des pays du Bassin du Congo «répond de la nécessité et de l’urgence de promouvoir un partenariat international à l’avantage de la commission climat du bassin du Congo et du fonds bleu pour le bassin du Congo.



Le chef de l’Etat congolais a appelé ses pairs africains à plus de responsabilité car «la densité de notre engagement se mesurera aussi à l’envergure de nos financements du démarrage des activités de la commission climat du bassin du Congo ».



Aussi, a-t-il invité les pays du Bassin du Congo a la responsabilité parce que, a-t-il relevé, « notre engagement se mesurera aussi à l’envergure de nos financements du démarrage des activités de la commission climat du bassin du Congo », avant de renouveler son appel aux partenaires financiers afin qu’ils tiennent leurs promesses et accompagnent les pays du Bassin du Congo dans la réponse qu’elle apporte à la mise en œuvre des défis en présence.



Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc a déclaré que la réunion de Brazzaville a sonné comme une urgence pour tous, avant de préciser : «elle est capitale pour notre continent, elle l’est également pour l’humanité toute entière, car elle est l’expression d’une prise de conscience collective, des effets dévastateurs du réchauffement climatique pour la planète. »



L’union africaine qui a également pris une part active au sommet de Brazzaville. Le président en exercice de l’Union africaine, Paul Kagame et le président de la Commission de l’UA, Moussa Faaki Mahamat, ont tour à tour exprimé leur soutien à la commission climat du Bassin du Congo et au Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.



Paul Kagamé a remercié son homologue congolais pour « avoir apporté ce grand sujet pour de grands résultats». Moussa Faaki Mahamat quant à lui, a promis nommer un conseiller en charge des questions environnementales pour gérer, notamment les projets comme le Fonds Bleu pour bassin du Congo et la Commission climat de la région du Sahel.



Le président gabonais, présent au sommet a lancé un appel pressant aux partenaires, aux ONGs, aux secteurs public et privé à soutenir la démarche de durabilité qui a été engagée à Brazzaville.



Les dix chefs d’Etat qui ont pris part au sommet de Brazzaville sont, outre le Roi du Maroc : Paul Kagamé du Rwanda, président en exercice de l’UA, Mahamadou Issoufou du Niger, Faustin Archange Touadera de la RCA, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Joao Lourenço de l’Angola. La Guinée Equatoriale a été également représentée par son président, Theodoro Obiang Nguema, alors que le Sénégal l’a été par le biais du Président Macky Sall. Le président Evaristo Carvhalo du Sao-Tomé a également répondu à l’invitation de son homologue congolais.













Dans la même rubrique : < > Philippe Larrieu : « La solution à la crise anglophone doit venir des Camerounais » Le Tchad presse le Soudan pour la réalisation d'un projet ferroviaire commun Production du charbon de bois, source d’une désertification avancée et de destruction du parc de la Kéran