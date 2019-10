Orange confirme son ambition d’inclusion digitale pour tous et inaugure son deuxième Orange Digital Center à Dakar

Orange (Orange.com) inaugure ce jour à Dakar au Sénégal son nouveau concept de lieu entièrement dédié à l’innovation, « Orange Digital Center », en présence de Mme Ndèye Tické Ndiaye Diop, Ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, de M. Dame Diop, Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat, de M. Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient, de Mme Christine Albanel, Directrice RSE, Diversité, partenariats et Solidarité et Présidente déléguée de la Fondation Orange, ancienne Ministre , et de M. Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel (sonatel.sn).

Après la Tunisie (https://oran.ge/364DoWb) le Sénégal accueille le deuxième Orange Digital Center d’Afrique et du Moyen-Orient. D’une superficie de 2000m² sur six étages, l’Orange Digital Center de Dakar est le premier de l’Afrique de l’Ouest. Fonctionnant en réseau, ces lieux permettent un échange d’expériences et d’expertises d’un pays à l’autre, et offrent une approche simple et inclusive pour encourager l’innovation, l’entreprenariat et soutenir le tissu numérique local.

Le principe des Orange Digital Center est de réunir ainsi dans un même espace plusieurs programmes stratégiques : école du code, Fablab Solidaire, Orange Fab et Orange Digital Ventures Africa, le fond d’investissement du Groupe. L’ensemble des programmes dispensés sont gratuits, allant de la formation des jeunes au numérique jusqu’à l’accélération de start-up en passant par l’accompagnement de porteurs de projets et l’investissement dans ces derniers.

D’autres ouvertures sont programmées d’ici la fin de l’année en Jordanie, en Côte d’Ivoire et au Cameroun, et dès 2020 au Maroc et en Egypte. A termes des structures similaires seront déployées dans tous les pays où Orange opère en Afrique et Moyen-Orient, mais également en Europe.

«Je suis très fier d’inaugurer le deuxième Orange Digital Center à Dakar après Tunis. En tant que premier contributeur de l’écosystème numérique au Sénégal, Sonatel soutient l’émergence d’un écosystème créatif, prospère qui donne aux acteurs du numérique la possibilité d’imaginer des moyens de créer et de prospérer. Ces nouveaux espaces dédiés aussi bien aux étudiants, aux jeunes diplômés ou non diplômés, aux jeunes en reconversion professionnelle ainsi qu’aux entrepreneurs, reflètent l’ambition de promouvoir une économie numérique forte et innovante pour le développement socio-économique du pays.» indique Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes, dont les gouvernements et le monde académique, afin de renforcer l’employabilité des jeunes Africains et de les encourager à entreprendre et à innover dans leurs pays. Notre ambition est de déployer cette initiative au-delà de l’Afrique, du Sud vers le Nord, en ouvrant des Orange Digital Center en France et en Europe. Pour l’heure, la Côte d’Ivoire, la Jordanie, le Cameroun suivront dans les mois prochains et dès 2020, le Maroc, l’Egypte puis l’ensemble des pays de la zone Afrique et Moyen-Orient auront leur Orange Digital Center. » ajoute Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient.

Christine Albanel, pour sa part, déclare : «La mission de la Fondation Orange, dans les pays où elle intervient, est de faire du numérique une chance pour tous. L’Orange Digital Center de Dakar illustre notre l’ambition de placer l’inclusion numérique au coeur de notre engagement sociétal. Le Fab Lab Solidaire et l’école du code, qui participent aux programmes de la Fondation et de la RSE sur l’inclusion, vont permettre à de nombreux jeunes de développer de nouvelles compétences digitales et de s’inscrire dans un parcours professionnalisant ».

Orange est présent dans 19 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte 123 millions de clients au 30 juin 2019. Avec 5,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, cette zone est une priorité stratégique pour le Groupe. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de services financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte 45 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

A propos d'Orange :

Orange (Orange.com) est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 juin 2019, dont 89 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients dans le monde au 30 juin 2019, dont 207 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.Orange.com, www.Orange-Business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

A propos de Sonatel :

Le Groupe Sonatel (sonatel.sn), leader au Sénégal et présent au Mali, en Guinée, en Guinée Bissau et en Sierra Leone, offre des solutions globales de télécommunications dans les domaines du fixe, du mobile, de l’internet, de la télévision et des données au service des particuliers et des entreprises. Sonatel, en s’alliant à son partenaire stratégique, Orange, a fait du Sénégal un hub de trafic et un acteur majeur dans le développement des télécommunications en Afrique et dans le monde. Avec Orange, Sonatel est leader des télécommunications au Sénégal avec près de 30 millions de clients en Afrique de l’Ouest. L’action Sonatel est cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) d’Abidjan.

