Orange et MTN lancent l’interopérabilité du mobile money sur le continent africain afin d’accé lérer le développement des services financiers mobiles

Le groupe Orange (www.Orange.com) et le groupe MTN (www.MTN.com), deux des plus grands opérateurs de mobile money sur le continent africain, annoncent aujourd’hui la création d’une entreprise commune Mowali qui permettra l’interopérabilité des paiements sur l’ensemble du continent. Mowali rend possible tout transfert de fonds entre comptes de mobile money, en temps réel et à […]

Le groupe Orange (www.Orange.com) et le groupe MTN (www.MTN.com), deux des plus grands opérateurs de mobile mo...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...