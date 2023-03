Ouganda : 1000 soldats seront envoyés en RDC pour lutter contre les rebelles

Les autorités ougandaises vont envoyer en République démocratique du Congo (RDC), près d’un millier de leurs militaires pour lutter contre les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23).



C'est ce qu'a rapporté jeudi dernier, le journal ougandais Daily Monitor, citant une déclaration des forces armées de cette République d'Afrique de l'Est.



Selon le colonel Mike Walk Hiroba, environ 1 000 militaires seront déployés dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le cadre de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Afrique de l'Est d'ici la fin du mois de mars.



Ils seront cantonnés dans plusieurs zones de la province du Nord-Kivu, occupées par des unités des rebelles. Les rebelles du M23 ont lancé une offensive dans l'est de la RDC en janvier 2021. Ils ont réussi à s'emparer d’un certain nombre de centres de population importants. Les autorités congolaises accusent le Rwanda voisin de soutenir les rebelles.



En juin 2022, lors d'une réunion à Nairobi, capitale du Kenya, les dirigeants des pays de la Communauté d'Afrique de l'Est (une organisation régionale de sept pays), ont décidé d'envoyer un contingent de maintien de la paix dans l'est du Congo afin de stabiliser la situation et de mettre fin aux actions militaires.



Des militaires du Kenya et du Burundi sont déjà déployés dans l'est de la République démocratique du Congo. En fin décembre dernier, le Soudan du Sud a déclaré qu'il enverrait également 750 militaires en RDC.