AFRIQUE
Ouganda : Yoweri Museveni décroche un septième mandat
Alwihda Info | Par Abderaman Ahmat - 17 Janvier 2026
Selon la commission électorale, le président sortant Yoweri Museveni a remporté l’élection présidentielle en Ouganda, s’assurant ainsi un septième mandat consécutif. Cette victoire prolonge un pouvoir en place depuis plusieurs décennies, dans un contexte politique marqué par des tensions et des contestations de l’opposition.
