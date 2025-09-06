Ousmane Sonko attendu aux Émirats arabes unis pour renforcer la coopération bilatérale









Cette visite s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan de Redressement économique et social “Jubbanti Koom” et intervient moins d’un an après celle du Président Bassirou Diomaye Faye aux Émirats, en décembre 2024.







Une coopération déjà solide



Les relations entre le Sénégal et les Émirats remontent aux années 1970 et se sont élargies de l’aide humanitaire à des projets structurants :





Infrastructures portuaires : DP World gère le terminal de Dakar depuis 2008 et construit un port en eaux profondes à Ndayane.







Énergie : financements pour des centrales solaires rurales et projets hydro-énergétiques.



Innovation et entrepreneuriat : création du Centre Sheikh Mohammed bin Zayed pour l’innovation en 2019 à Dakar, et plus récemment (2025) un partenariat avec la DER/FJ pour installer 50 points de commerce de proximité et un centre de formation technique.





Éducation : attribution de bourses d’excellence et coopération universitaire avec Sorbonne Abou Dabi et l’Université américaine de Dubaï.







De nouvelles perspectives



La visite du Premier ministre vise à approfondir cette coopération autour de nouveaux axes : transformation agroalimentaire, énergies renouvelables, villes intelligentes et partenariats académiques. Les Émirats, forts de leur expertise en urbanisme, énergie et innovation, apparaissent comme des partenaires stratégiques pour l’ambition sénégalaise de relancer l’industrialisation et la modernisation des infrastructures.





Avec un commerce bilatéral en forte progression – les importations sénégalaises depuis les Émirats sont passées de 89,2 milliards FCFA en 2019 à 373,3 milliards en 2023, dominées par les hydrocarbures raffinés – ce voyage pourrait marquer une nouvelle étape dans la consolidation des liens économiques et diplomatiques.