PNUD : l'effondrement économique du Sri Lanka est "un avertissement pour nous tous"

« Nous assistons à une série d'événements tragiques au Sri Lanka qui devraient servir d'avertissement à tous ceux qui pensent que c'est aux pays eux-mêmes de trouver une solution à cette crise », a déclaré Achim Steiner, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en référence au défaut de paiement de la dette du pays d'Asie du Sud le mois dernier - le premier de son histoire.



« Ce défaut de paiement signifie essentiellement que le pays n'est plus en mesure de payer - ou non seulement d'assurer le service de sa dette, mais aussi d'importer les éléments fondamentaux qui font vivre une économie, qu'il s'agisse d'essence, de diesel, de carburant ou de médicaments », a ajouté M. Steiner.



Cet avertissement est intervenu alors que de nouvelles données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) indiquent que le nombre de personnes touchées par la faim dans le monde est passé à 828 millions en 2021, soit une augmentation d'environ 46 millions depuis 2020, et de 150 millions depuis l'apparition du coronavirus.