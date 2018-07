Paix et Sécurité dans le Pool : le ramassage effectif des armes programmé en début août

L’accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signé le 23 décembre 2017, entre le gouvernement congolais et le Révérend pasteur Ntumi continue à produire ses fruits. Après la fin de la première étape consacrée à la sensibilisation, le cap est désormais mis sur la deuxième étape, à savoir le ramassage effectif des armes. Cette opération qui débute le 7 août 2018 se terminera le 25 du même mois.



Devant la presse, le président de la commission ad ‘hoc, mixte paritaire, Séraphin Ondélé, a indiqué que cette opération se déroulera dans plusieurs centres. Il a cité notamment Kinkala, Mindouli, kindamba, Mayama, Vinza, Ngoma Tsé-tsé, Kindamaba –Ngouédi. Sur la ligne du Chemin de Fer Congo Océan, les localités choisies sont Matoumbou, Kibouéndé, Loulombo, Kinkembo, Kimbedi et Missafou.



Au cours de cet échange avec la presse, un message du Révérend Pasteur Ntumi a été lu par son représentant et vice-président de la commission ad ’hoc, Philippe ANE. Message dans lequel l’ex-chef rebelle appelle tout ex-combattant « à se rendre dans le centre de collecte pour procéder à l’opération de ramassage sans qu’il soit inquiété, ni qu’il ne subisse une quelconque chasse aux sorcières de la part de qui que ce soit. » Le Pasteur Ntumi ajoute que, la sensibilisation pour cette opération se poursuivra jusqu’à sa sortie officielle dont la date n’a pas été précisée.



Le lancement de cette opération intervient trois jours après que le Révérend Pasteur Ntumi, par un arrêt de la cour d’appel de Brazzaville, du 27 juillet 2018, ait recouvré tous ses droits et libertés. Ce qui permet, dès lors, à Ntumi de participer lui aussi au processus de paix, a noté Séraphin Ondélé, qui n’a pas manqué de préciser à la presse qu’après cette liberté retrouvée, le conseil national des républicains, le parti du pasteur verra sa suspension être levée, dans les prochains jours, par un arrêté du ministère de l’intérieur et de la décentralisation.



A noter que, la première étape de la commission Ad ’hoc, mixte paritaire, avait jeté son dévolu sur la sensibilisation débutée, le 20 mars 2018 et qui a duré 35 jours. Après le 25 août, date prévue pour la fin de la deuxième étape, l'accent sera mis sur l’intensification de la normalisation de la vie dans le département du Pool. Puisque cette dernière étape est en musique avec la sensibilisation et le ramassage des armes.