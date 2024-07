Panne informatique mondiale : perturbations majeures à l'échelle internationale

CrowdStrike, une plateforme de cybersécurité de premier plan, est en panne, provoquant des perturbations importantes pour les utilisateurs et les entreprises. Les conséquences de cette panne se font sentir dans divers secteurs, notamment des problèmes informatiques généralisés. De nombreuses personnes et entreprises signalent des difficultés d'accès à leurs ordinateurs, à Internet et à d'autres applications en ligne.



Des utilisateurs de produits Microsoft, tels que Windows et Office, font état de plantages et de dysfonctionnements.

Dans plusieurs États américains, les services d'urgence 911 sont inaccessibles en raison de la panne.

Les compagnies aériennes American Airlines, Delta et United ont été contraintes de suspendre tous leurs vols en raison de problèmes informatiques.



L'ampleur et la gravité de cette panne font l'objet d'une enquête approfondie. Les experts en cybersécurité tentent de déterminer la cause de la panne et de mettre en place des solutions pour restaurer les services le plus rapidement possible.