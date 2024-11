Partenariat renforcé : La France accorde un appui budgétaire de 10 millions d'euros à la RCA

Lors d'une cérémonie officielle ce 13 novembre, l'ambassadeur de France en Centrafrique et le ministre centrafricain des Finances, Hervé Ndoba, ont procédé à la signature de cette convention d'un montant de 10 millions d'euros. Cette aide, destinée à soutenir les efforts de développement du pays, se décline en trois volets principaux :



5 millions d'euros pour l'appui à la gouvernance économique: Ces fonds seront alloués au renforcement des capacités des administrations publiques, à l'amélioration de la gestion des finances publiques et à la mise en œuvre de réformes structurelles.

Ces fonds seront alloués au renforcement des capacités des administrations publiques, à l'amélioration de la gestion des finances publiques et à la mise en œuvre de réformes structurelles. 3 millions d'euros pour l'apurement des dettes intérieures: Cette enveloppe financière permettra de réduire l'endettement intérieur du pays et de libérer des ressources pour d'autres investissements.

Cette enveloppe financière permettra de réduire l'endettement intérieur du pays et de libérer des ressources pour d'autres investissements. 2 millions d'euros pour le financement des élections: Ces fonds seront consacrés à l'organisation d'élections crédibles et transparentes, conformément aux normes internationales.

Une coopération renforcée



Cette nouvelle aide financière témoigne de la volonté de la France de soutenir la Centrafrique dans sa quête de stabilité et de développement durable. Elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat bilatéral solide et de longue durée, axé sur le renforcement des institutions, la promotion de la bonne gouvernance et le soutien à la société civile.





En soutenant les efforts de la Centrafrique en matière de gouvernance économique, de gestion de la dette et d'organisation des élections, la France contribue à la consolidation de la paix et à la reconstruction du pays. Ce nouvel appui financier témoigne de l'engagement de la France à accompagner la Centrafrique sur la voie du développement durable.