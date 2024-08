Patrimoine mondial de l’UNESCO : 26 nouveaux sites inscrits

La 46ème session du Comité du patrimoine du mondial s’est achevée mercredi dernier à New Delhi (Inde). Le Comité a inscrit 26 nouveaux biens culturels et naturels sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette session s’est conclue par la ratification par Nauru, de la Convention du patrimoine mondial, devenant le 196ème État partie.



Le Comité a inscrit 26 nouveaux biens, dont 2 extensions majeures de biens considérées comme de nouvelles inscriptions. Parmi eux : 20 biens culturels, 5 biens naturels et 1 site mixte. Ces biens bénéficient ainsi du plus haut niveau de protection au monde, en matière de patrimoine.



Leurs gestionnaires pourront aussi avoir accès à de nouvelles opportunités d’assistance technique et financière de l’UNESCO. Ces inscriptions portent à 1 223, le nombre total de biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans 168 pays.



Le Comité a aussi examiné l’état de conservation de 123 autres biens, déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Plusieurs États parties à la Convention (la Colombie, l'Île Maurice, la République démocratique populaire lao, la République-Unie de Tanzanie), se sont vu attribuer des fonds additionnels, pour un montant de 235 520 dollars, qui financera de nouvelles actions de conservation des biens présents sur leur territoire.



Ces nouvelles actions viendront s’ajouter aux 22 demandes d’Assistance internationale déjà approuvées depuis le début de l’année, pour un montant total de 695 201 dollars, en Afrique, en Asie-Pacifique, au sein des États arabes, en Amérique latine et dans les Caraïbes, autant de témoignages de l’action mondiale de l'UNESCO et ses partenaires en faveur de la préservation de notre patrimoine commun.



Enfin, le Comité a annoncé le lieu de sa prochaine session, à l’été 2025 : elle se tiendra à Sofia (Bulgarie), sous la présidence du Pr Nikolay Nenov.