Le vendredi 29 août 2025, une pluie diluvienne a frappé la ville de Mao, provoquant l’élargissement d’un ravin dans le quartier Moto. Cette situation met en péril l'école locale, désormais située à quelques millimètres du bord du ravin.
Pluie torrentielle à Mao : L’École Moto menacée par un Ravin
Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 31 Août 2025
Des pluies torrentielles ont frappé Mao le 29 août 2025, entraînant l'élargissement d'un ravin dans le quartier de Moto. L'érosion menace désormais l'école de la ville, située à quelques millimètres du bord du précipice.
