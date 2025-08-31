Alwihda Info
TCHAD

Pluie torrentielle à Mao : L’École Moto menacée par un Ravin


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 31 Août 2025


Des pluies torrentielles ont frappé Mao le 29 août 2025, entraînant l'élargissement d'un ravin dans le quartier de Moto. L'érosion menace désormais l'école de la ville, située à quelques millimètres du bord du précipice.


  Le vendredi 29 août 2025, une pluie diluvienne a frappé la ville de Mao, provoquant l’élargissement d’un ravin dans le quartier Moto. Cette situation met en péril l'école locale, désormais située à quelques millimètres du bord du ravin.

 

Face à cette menace, la population locale, la commune de Mao, et la Délégation de l’Éducation nationale du Kanem se sont mobilisées pour contrer l’avancée du ravin. En urgence, des sacs remplis d'argile, renforcés par des épines, ont été installés pour protéger l’établissement scolaire.

 

Le maire de la commune, Mahadi Ali Alifeï, et le délégué de l’Éducation nationale du Kanem, Taher Mahamat Abakar, se sont rendus sur place pour superviser les opérations et évaluer les mesures à prendre pour assurer la sécurité des élèves et du personnel.

 

La situation est critique, et des actions rapides sont nécessaires pour prévenir des dommages potentiels à l'école et garantir la sécurité des enfants. La collaboration entre les autorités locales et la communauté est essentielle pour faire face à cette crise.


