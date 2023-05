Plus de 1 000 patients souffrants de malformations soignés gratuitement à l’hôpital militaire de Yaoundé

La mission de chirurgie réparatrice rassemble une équipe de plus de 40 spécialistes et volontaires chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, aides-soignants et techniciens chirurgicaux venant de sept (7) pays (Allemagne, Angleterre, États-Unis, France, Ghana, Mali et Sénégal) afin de prodiguer des opérations de soins médicaux gratuits dans l’enceinte de l’Hôpital militaire de Yaoundé à plus de 1 000 patients souffrant de malformations défigurantes dès la naissance ou des suites d'accidents et de maladies.



“La mission de la semaine humanitaire au Cameroun va bien au-delà de la simple réalisation de chirurgies réparatrices. Il s'agit de redonner espoir et dignité à des individus qui ont souffert toute leur vie de malformations défigurantes. Notre objectif est de les aider à surmonter les défis physiques et émotionnels ainsi que de leur offrir une chance de mener une vie normale, tout en sensibilisant la société aux défis auxquels ils sont confrontés", confie le Dr. Obeng, fondateur de la fondation R.E.S.T.O.R.E worldwide.



En plus d’être à l’origine de 7,9% de la mortalité infantile en Afrique subsaharienne, les malformations congénitales sont souvent une cause de stigmatisation et d’exclusion sociale pour ceux qui en souffrent. Cela engendre des difficultés financières, physiques et émotionnelles tant pour les personnes affectées que pour leurs familles. “L'impact de ces missions humanitaires ne se limite pas aux individus bénéficiant directement des interventions chirurgicales. En sensibilisant le public nous contribuons à briser les stéréotypes et les préjugés entourant les malformations défigurantes. Une initiative comme la semaine humanitaire encourage également une plus grande compréhension et une meilleure acceptation de la diversité au sein de la société”, détaille la fondation ASAF Cameroun, fondée par l’homme d’affaires Eran Moas qui soutient de nombreuses Organisations de la société civile (OSC) qui oeuvrent au Cameroun comme Ape Action Africa ou le Relais parents-enfants (REPCAM) .



La semaine humanitaire favorise le dialogue et la collaboration entre la société civile et le secteur public. Elle porte également un plaidoyer vibrant pour encourager le secteur privé, les gouvernements et les organisations internationales à investir davantage dans la recherche, la prévention et le traitement de ces conditions. “Grâce aux efforts conjoints d'ASAF Cameroun et de R.E.S.T.O.R.E, les bénéficiaires des soins auront la possibilité de retrouver une meilleure qualité de vie et de vivre pleinement leur potentiel. Il est essentiel de continuer à soutenir et à promouvoir des initiatives telles que celle-ci, afin d'œuvrer ensemble à la construction d'une société plus juste et plus inclusive pour tous”, conclut Dr. Achta Hamadou, attachée à la Présidence de la République du Cameroun.