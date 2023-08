Plus de 60 migrants présumés morts après la découverte d'une pirogue au large du Cap-Vert

« Plus d’un mois après avoir quitté les côtes sénégalaises pour rejoindre l’archipel espagnol des Canaries, une pirogue a chaviré lundi 14 août au large du Cap-Vert. Parmi la centaine de personnes qui avaient pris place à son bord, seules 38 ont été retrouvées vivantes, laissant présager un grand nombre de victimes », a rapporté mercredi 16 aout 2023, InfoMigrant, un site d'information destiné aux migrants.



Partis le 10 juillet dernier de Fass Boye, au Sénégal, ils étaient une centaine de migrants pour la plupart sénégalais à avoir pris place à bord d’une pirogue qui devait les mener jusqu’à l’archipel espagnol des Canaries. « Seuls 38 d’entre eux ont été retrouvés vivants après le naufrage de leur pirogue, lundi 14 août, au large du Cap-Vert », a indiqué le ministère sénégalais des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé mardi soir.



Les naufragés ont été secourus puis transférés vers le port de Palmeira, sur l’île de Sal et « les autorités sénégalaises ont déclaré faire le nécessaire pour organiser le rapatriement de leurs ressortissants dans les meilleurs délais ».



La route migratoire des Canaries connaît ces dernières semaines un regain d’activité au départ du Sénégal et de la Gambie. En moins de trois mois, ce sont près de 17 embarcations qui ont quitté les côtes sénégalaises, a précisé Ahmadou Bamba Fall, coordonnateur de l’ONG sénégalaise « Village du migrant » au quotidien espagnol El Pais.