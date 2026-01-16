Lorsque nous prétendons honorer nos morts, nous tentons en réalité de réparer nos silences. Les frais engagés pour des cercueils coûteux et des cérémonies ostentatoires sont souvent une tentative d'acheter la paix intérieure. La mort, visible et jugée, prend le pas sur les souffrances invisibles des vivants, des malades et des exclus.
ANALYSE
Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants ?
Alwihda Info | Par Barra Lutter - 17 Janvier 2026
Il existe un malaise profond dans nos priorités sociales lorsque nous constatons que, dans nos villes et villages, des vies peuvent être perdues faute de soins adéquats, d’eau potable ou de médicaments. Pourtant, dès qu'un décès survient, des millions peuvent être mobilisés pour des rites funéraires souvent extravagants. Cette dynamique paradoxale soulève des questions inquiétantes sur notre éthique collective.
