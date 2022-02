Premier ministre Maïga : "Ils veulent transformer le Mali en un État vassal"

Les membres du regroupement ont condamné les sanctions "inhumaines, illégitimes et injustes, infligées" au Mali par la CEDEAO.



Ils ont appelé à l’union des Maliens afin de dépasser cette période difficile, « les Maliens doivent se donner la main, et nous devons accompagner le Gouvernement »



Les membres du regroupement se posent en facilitateurs entre le gouvernement et la CEDEAO et prônent le dialogue.



« Un pays instrumentalise tout ce jeu à des fins propres, Ils veulent transformer le Mali en un Etat vassal, nous ne pouvons accepter cela », a déclaré le Premier ministre.



« Rien ne doit nous dévier de la volonté de négocier avec les partenaires africains. Ces sanctions seront levées tôt ou tard », a ajouté Choguel Kokalla Maïga.