Préparatifs du championnat d’Afrique de rugby a 7 : La sélection nationale Malienne domine respectivement l ’USFAS et l’AS Réal !

Dans le cadre de ses préparatifs pour le championnat d’Afrique prévu à Abidjan du 15 au 16 septembre 2018, l’équipe nationale du Mali (en phase de présélection) s’est imposée respectivement face à l’USFAS (Union Sportive des Forces Armées et Sécurité) et l’AS Réal 28-05 et 50-07. Pendant une mi-temps, les visiteurs ont cru qu’ils pouvaient […]

Dans le cadre de ses préparatifs pour le championnat d’Afrique prévu à Abidjan du 15 au 16 septembre 2018, l’équipe nationale du Mali (en phase de...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...