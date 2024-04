Présidentielle au Tchad : La candidate Lydie Beassemda poursuit sa campagne de proximité dans les marchés et rues de Pala

Le 29 avril dernier, Lydie Beassemda était dans la région du Mayo Kebbi Ouest pour rencontrer les habitants de Pala. C'est dans les marchés et rues animés de cette ville qu'elle a exprimé sa vision et ses promesses aux électeurs. Selon elle, la proximité est sa force.



Lydie Beassemda comprend l'importance d'être proche des gens qu'elle aspire à représenter. Elle croit fermement que c'est en allant à leur rencontre dans leur quotidien qu'elle peut véritablement comprendre leurs besoins et préoccupations. En parcourant les marchés et rues de Pala, elle a pu discuter avec les commerçants locaux, entendre leurs difficultés et partager leurs aspirations.